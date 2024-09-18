Сійярто обурився, що угорському єврокомісару доручили тварин

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення рішенням президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн забрати в угорського комісара Олівера Варгеї портфель розширення.

Як повідомляє "Європейська правда", обурення Сійярто переповів речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Глава угорського МЗС нарікає на те, як його вражає "лицемірство навколо розширення ЄС у Брюсселі", і фон дер Ляєн нібито є частиною цього "лицемірства".

Зміну профілю Варгеї Сійярто пов’язав із тим, що країни Західних Балкан чекають на членство в ЄС вже понад 14 років, а за зачиненими дверима багато лідерів ЄС начебто виступають проти розширення, незважаючи на підтримку з боку громадськості.

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"Рішення фон дер Ляєн чітко показує, що вона є частиною цього лицемірства, гарантуючи, що портфель розширення не дістанеться Угорщині, яка виступає за розширення", – так для себе це пояснив угорський міністр.

Насамкінець він пообіцяв, що Угорщина продовжить "боротьбу за справедливе розширення" Євросоюзу.

Угорець Олівер Варгеї, який у попередньому складі Єврокомісії мав впливовий та важливий для України портфель із питань розширення, був напередодні номінований на посаду комісара з питань охорони здоров'я та добробуту тварин.

Сам Варгеї назвав фактичне пониження в посаді визнанням якості угорської медицини.

А учасники кампанії за створення в Єврокомісії посади комісара з питань добробуту тварин сумніваються, що угорець є найкращим вибором для того, щоб її обійняти.