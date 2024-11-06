ЗМІ: Бориса Джонсона вигнали з ефіру про вибори у США через надмірну рекламу його книги

Експрем’єра Британії Бориса Джонсона вилучили з програми телеканалу Channel 4, присвяченої виборам у США, за надмірне просування своєї книги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, надаючи аналітику для британського мовника, неодноразово згадував про свої нещодавно опубліковані мемуари і посилався на них, незважаючи на те, що ведучі робили йому зауваження.

"Зараз у нас в студії в основному нова компанія – Бориса Джонсона звільнили за те, що він занадто багато говорив про свою книгу", – сказав співведучий Крішнан Гуру-Мурті в ефірі телеканалу.

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Залишається незрозумілим, чи було звільнення Джонсона запланованим, чи ні.

Через кілька хвилин після початку шоу колишній прем'єр-міністр дістав свої мемуари, коли Гуру-Мурті наказав йому "прибрати їх подалі" і обізвав його "таким дешевим".

Джонсон відмовився виконувати наказ, заявивши: "Ви абсолютно нічого не можете зробити, щоб зупинити мене... Я маю право представити свою книгу".

Він часто повторював, що відповіді на запитання ведучої про Україну і політичне повернення Джонсона можна знайти в книзі.

Співведуча Емілі Мейтліс заявила, що не всі збираються читати його книгу, і запропонувала сказати, чи хоче Джонсон повернутися в політику. "Ви насправді не можете відповісти на жодне питання", – сказала вона.

Джонсона критика не збентежила. Він стверджував, що відповів на всі питання і "із задоволенням займається просуванням книги "Розкутий", яку можна придбати у всіх хороших книжкових магазинах".

Нові мемуари Джонсона були частково опубліковані в Daily Mail з численними викриттями, серед яких – причина смерті покійної королеви Єлизавети II та плани рейду на завод у Нідерландах, де виготовлялись вакцини проти коронавірусу.