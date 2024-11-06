СМИ: Бориса Джонсона выгнали с эфира о выборах в США из-за чрезмерной рекламы его книги

Экс-премьера Британии Бориса Джонсона удалили с программы телеканала Channel 4, посвященной выборам в США, за чрезмерное продвижение своей книги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Бывший премьер-министр Великобритании, предоставляя аналитику для британского вещателя, неоднократно упоминал о своих недавно опубликованных мемуарах и ссылался на них, несмотря на то, что ведущие делали ему замечания.

"Сейчас у нас в студии в основном новая компания – Бориса Джонсона убрали за то, что он слишком много говорил о своей книге", – сказал соведущий Кришнан Гуру-Мурти в эфире телеканала.

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Остается неясным, было ли удаление Джонсона запланированным или нет.

Через несколько минут после начала шоу бывший премьер-министр достал свои мемуары, когда Гуру-Мурти приказал ему "убрать их подальше" и обозвал его "таким дешевым".

Джонсон отказался выполнять это, заявив: "Вы абсолютно ничего не можете сделать, чтобы остановить меня... Я имею право представить свою книгу".

Он часто повторял, что ответы на вопросы ведущей об Украине и политическом возвращении Джонсона можно найти в книге.

Соведущая Эмили Мейтлис заявила, что не все собираются читать его книгу, и предложила сказать, хочет ли Джонсон вернуться в политику. "Вы на самом деле не можете ответить ни на один вопрос", – сказала она.

Джонсона критика не смутила. Он утверждал, что ответил на все вопросы и "с удовольствием занимается продвижением книги "Раскованный", которую можно приобрести во всех хороших книжных магазинах".

Новые мемуары Джонсона были частично опубликованы в Daily Mail с многочисленными разоблачениями, среди которых – причина смерти покойной королевы Елизаветы II и планы рейда на завод в Нидерландах, где изготавливались вакцины против коронавируса.