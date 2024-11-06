Росія викликала посла Молдови: скаржиться на "дискримінацію"

6 листопада в МЗС Росії був викликаний посол Молдови Ліліан Дарій – йому висловили "рішучий протест" через нібито недружні та дискримінаційні дії офіційного Кишинева щодо російських спостерігачів на виборах.

Про це йдеться у заяві МЗС Росії, оприлюдненій на офіційному сайті міністерства, повідомляє "Європейська правда".

Російське міністерство поскаржилося, що перед першим туром голосування і конституційним референдумом про вступ до ЄС 20 жовтня молдовська влада "невмотивовано відмовила" в акредитації п'ятьом міжнародним спостерігачам від Росії у складі місії БДІПЛ ОБСЄ, а перед другим туром 3 листопада в аеропорту Кишинева трьом російським членам місії відмовили у в'їзді.

"Такі дії є грубим порушенням Кишиневом своїх міжнародних зобов'язань", – заявили у російському МЗС, додавши, що поскаржились на дії молдовської влади і керівництву БДІПЛ ОБСЄ.

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Нагадаємо, речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков 5 листопада, коментуючи президентські вибори в Молдові, заявив, що Мая Санду не може вважатися президентом країни, а самі вибори були сповнені маніпуляцій.

Речник молдовського уряду у відповідь послав Кремль до дзеркала подивитися на себе.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.