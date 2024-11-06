6 ноября в МИД России был вызван посол Молдовы Лилиан Дарий – ему выразили "решительный протест" из-за якобы недружественных и дискриминационных действий официального Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах.

Об этом говорится в заявлении МИД России, обнародованном на официальном сайте министерства, сообщает "Европейская правда".

Российское министерство пожаловалось, что перед первым туром голосования и конституционным референдумом о вступлении в ЕС 20 октября молдовские власти "немотивированно отказали" в аккредитации пяти международным наблюдателям от России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а перед вторым туром 3 ноября в аэропорту Кишинева трем российским членам миссии отказали во въезде.

"Такие действия являются грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств", – заявили в российском МИД, добавив, что пожаловались на действия молдавских властей и руководству БДИПЧ ОБСЕ.

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Напомним, пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков 5 ноября, комментируя президентские выборы в Молдове, заявил, что Майя Санду не может считаться президентом страны, а сами выборы были полны манипуляций.

Представитель молдовского правительства в ответ отправил Кремль к зеркалу посмотреть на себя.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.