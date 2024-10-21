У Німеччині викрили наркобанду, яка займалась доставкою піци з кокаїном

Поліція німецького Дюссельдорфа викрила злочинне угруповання, яке займалось доставкою піци з кокаїном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними правоохоронців, в меню однієї з піцерій Дюссельдорфа була вказана "піца № 40", в начинку якої додавали кокаїн.

"Це була одна з найбільш продаваних піц", – сказав у своїй заяві один зі співробітників німецької поліції.

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36-річного власника ресторану заарештували, він викинув пакет із наркотиками з вікна, щойно поліція подзвонила в його двері.

Пакет "потрапив прямо в руки поліції", сказав офіцер.

Через два дні після арешту чоловіка відпустили, і, за словами поліції, він знову почав пропонувати "піцу № 40", що допомогло поліцейським відстежити інші ланки в ланцюжку поставок.

Було заарештовано трьох імовірних постачальників і ще 12 підозрюваних.

Поліцейські вилучили загалом 1,6 кілограма кокаїну, 400 грамів канабісу і 268 тисяч готівкою.

Поліція німецької землі Північний Рейн-Вестфалія проводила операцію проти наркоторговців на території землі, зокрема в столиці, Дюссельдорфі.

Наприкінці вересня співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кілограмів кокаїну, захованих у ящиках з бананами.

Перед тим понад 40 кілограмів кокаїну знайшли у бананах для французьких супермаркетів.