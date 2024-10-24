У Франції перехопили вантаж з 1200 кг канабісу, який заховали у матрацах

На заході Франції під час перевірки вантажівки виявили велетенський вантаж наркотиків – понад 1200 кг канабісу, який зловмисники замаскували серед матраців та ліжок на продаж.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sud-Ouest.

Французькі митники з Бордо під час вибіркового контролю у департаменті Морська Шаранта зупинили велику вантажівку. Водій надав документи про вантаж, які свідчили, що всередині 66 ліжок та 66 матраців, які везуть з Іспанії до Сполученого Королівства.

Фото: Французька митниця

Після того як службова собака, натренована впізнавати запах наркотиків, активно зацікавилась вантажем, митники почали ретельніше обстеження – і виявили великі пакунки з канабісом, заховані всередині матраців.

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Загалом виявили 1231 кг наркотиків, вартість яких на чорному ринку становить понад 10 млн євро.

У лютому 2023 року ця ж команда виявила 2,4 тонни канабісу у вантажі пшениці.

Польські моряки у Бразилії нещодавно запобігли контрабанді до Європи кількасот кілограмів кокаїну, який зловмисники підкинули їм у трюм.

У Німеччині викрили наркобанду, яка займалась доставкою піци з кокаїном.