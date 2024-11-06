Більшість британців незадоволені перемогою Трампа

Екстрене опитування, проведене після перемоги Дональда Трампа, показало, що британці не задоволені вибором американської громадськості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Згідно з опитуванням YouGov, лише 20% дорослого населення Британії задоволені перемогою Трампа, тоді як 57% – незадоволені.

Більше половини – 55% – британської громадськості вважає, що друге президентство Трампа буде поганим для Великої Британії, тоді як лише 18% вважають, що воно буде позитивним.

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Однак британці в цілому вважають, що повернення Трампа в Білий дім не матиме значного впливу на їхнє життя.

Лише 32% вважають, що воно матиме певний вплив, тоді як 52% думають, що не матиме жодного впливу взагалі.

Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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