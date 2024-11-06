Большинство британцев недовольны победой Трампа

Экстренный опрос, проведенный после победы Дональда Трампа, показал, что британцы недовольны выбором американской общественности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Согласно опросу YouGov, только 20% взрослого населения Британии довольны победой Трампа, тогда как 57% – недовольны.

Более половины – 55% – британской общественности считает, что второе президентство Трампа будет плохим для Великобритании, тогда как только 18% считают, что оно будет положительным.

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Однако британцы в целом считают, что возвращение Трампа в Белый дом не окажет значительного влияния на их жизнь.

Лишь 32% считают, что оно окажет определенное влияние, тогда как 52% думают, что не будет иметь никакого влияния вообще.

Трамп уже заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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