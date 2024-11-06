США покарали пов’язану з Додіком корупційну мережу

Міністерство фінансів США оголосило в середу, 6 листопада, про санкції проти однієї фізичної та однієї юридичної особи, пов’язаної з корупційною мережею Ігоря Додіка – сина одіозного президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив американський Мінфін.

Зазначається, що Ігор Додік використовує свій вплив, аби пов’язані з ним компанії отримували державні замовлення Республіки Сербської. При цьому сам Додік приховує зв’язок із цими компаніями через підставних осіб.

Однією з них є Володимир Перішич – генеральний директор компанії Prointer, залученої до "відкатів" з держбюджету РС і проти якої санкції були запроваджені раніше.

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Крім того, у червні, коли США запровадили санкції проти однієї з компаній мережі Ігоря Додіка Kaldera Company, той доручив заснувати нову компанію – Elpring, яка мала перебрати функції Kaldera Company.

Останнім рішенням Мінфін США додає Перішича та Elpring до санкційного списку.

"Президент РС Мілорад Додік, його соратники та поплічники продовжують використовувати своє привілейоване становище для підриву довіри громадськості до регіональних мирних механізмів та інституцій, які принесли стабільність і безпеку в Боснію і Герцеговину", – прокоментував виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, що просуває політику сепаратизму, перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині.

Після лютого 2022 року він неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним у Росії.

Сім’я Додіка потрапила під санкції США минулого року.