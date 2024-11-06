США наказали связанную с Додиком коррупционную сеть

Министерство финансов США объявило в среду, 6 ноября, о санкциях против одного физического и одного юридического лица, связанного с коррупционной сетью Игоря Додика – сына одиозного президента Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил американский Минфин.

Отмечается, что Игорь Додик использует свое влияние, чтобы связанные с ним компании получали государственные заказы Республики Сербской. При этом сам Додик скрывает связь с этими компаниями через подставных лиц.

Одним из них является Владимир Перишич – генеральный директор компании Prointer, вовлеченной в "откаты" из госбюджета РС и против которой санкции были введены ранее.

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Кроме того, в июне, когда США ввели санкции против одной из компаний сети Игоря Додика Kaldera Company, тот поручил основать новую компанию – Elpring, которая должна была взять на себя функции Kaldera Company.

Последним решением Минфин США добавляет Перишича и Elpring в санкционный список.

"Президент РС Милорад Додик, его соратники и приспешники продолжают использовать свое привилегированное положение для подрыва доверия общественности к региональным мирным механизмам и институтам, которые принесли стабильность и безопасность в Боснию и Герцеговину", – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, продвигающий политику сепаратизма, находится под санкциями США и Британии из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине.

После февраля 2022 года он неоднократно встречался с Владимиром Путиным в России.

Семья Додика попала под санкции США в прошлом году.