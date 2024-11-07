CNN: Команда Трампа обговорює, коли він поїде до Вашингтона на зустріч із Байденом

Команда новообраного президента, республіканця Дональда Трампа обговорює, коли він може поїхати до Вашингтона, щоб зустрітись з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомило агентство CNN із посиланням на проінформованого співрозмовника, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовника, дата зустрічі не є остаточною, але може відбутися наступного тижня перед тим, як Байден вирушить у тижневу закордонну поїздку.

Зазначається, що 14 листопада чинний президент США має вилетіти до Південної Америки, щоб відвідати Перу та Бразилію.

Реклама:

Під час цієї поїздки Байден візьме участь у самітах з лідерами країн Азійсько-Тихоокеанського регіону та G20.

Як відомо, раніше Байден зателефонував обраному президенту Трампу та привітав його з перемогою на виборах. Тоді ж чинний американський лідер запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду.

Пізніше повідомляли, що Трамп прийняв запрошення Байдена зустрітися в Білому домі для обговорення передачі влади.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.