Білий дім: Так, ми розчаровані результатом виборів

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр визнала, що в адміністрації Джо Байдена засмучені результатом президентських виборів у США, але поважають вибір американського народу.

Про це вона заявила на пресконференції в четвер, 7 листопада, повідомляє "Європейська правда".

У речниці Білого дому спитали, чи шкодує Байден про те, що віцепрезидентка США Камала Гарріс, обрана кандидаткою в президенти від Демократичної партії, не займе Білий дім.

"Це був не той результат, якого хотіла наша команда. Тож ми розчаровані? Так, ми розчаровані. Було б неправдою з мого боку сказати, що ми не були розчаровані", – визнала вона.

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Речниця водночас підкреслила, що адміністрація Байдена "поважає результат виборів".

"І тому президент також збирається забезпечити мирну передачу влади, тому що це те, на що заслуговує американський народ", – додала Жан-П'єр.

Як відомо, раніше Джо Байден зателефонував обраному президенту Трампу та привітав його з перемогою на виборах. Тоді ж чинний американський лідер запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду.

У своєму першому виступі після президентських виборів Байден пообіцяв мирну передачу влади.

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