Белый дом: Да, мы разочарованы результатом выборов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что в администрации Джо Байдена расстроены результатом президентских выборов в США, но уважают выбор американского народа.

Об этом она заявила на пресс-конференции в четверг, 7 ноября, сообщает "Европейская правда".

У пресс-секретаря Белого дома спросили, жалеет ли Байден о том, что вице-президент США Камала Харрис, избранная кандидатом в президенты от Демократической партии, не займет Белый дом.

"Это был не тот результат, которого хотела наша команда. Так мы разочарованы? Да, мы разочарованы. Было бы неправдой с моей стороны сказать, что мы не были разочарованы", – признала она.

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Пресс-секретарь в то же время подчеркнула, что администрация Байдена "уважает результат выборов".

"И поэтому президент также собирается обеспечить мирную передачу власти, потому что это то, чего заслуживает американский народ", – добавила Жан-Пьер.

Как известно, ранее Джо Байден позвонил избранному президенту Трампу и поздравил его с победой на выборах. Тогда же действующий американский лидер пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода.

В своем первом выступлении после президентских выборов Байден пообещал мирную передачу власти.

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