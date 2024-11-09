Туск заявив про спільну з Дудою позицію в контактах з Трампом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що попри розбіжності буде формувати спільну позицію з президентом Анджеєм Дудою під час контактів з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Дональда Туска запитали, серед іншого, про повідомлення про можливість нібито швидкої зустрічі Анджея Дуди з Дональдом Трампом, який повертається до Білого дому.

Прем'єр-міністр запевнив, що вони з президентом Дудою тримають один одного в курсі подій.

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"Незалежно від розбіжностей, я ціную таку зрілу готовність до співпраці, в тому числі щодо нової геополітичної ситуації, з якою ми стикаємося сьогодні", – сказав Туск.

"Вчора я обмінявся інформацією з президентом Дудою. Він поінформував мене, що ми будемо виробляти спільну позицію в його можливих контактах з новообраним президентом Трампом", – зазначив він.

Польський прем'єр зазначив, що Дуда попередив його, що, ймовірно, найближчим часом він відвідає Сполучені Штати.

"Тому я буду тримати пальці схрещеними. Ми перебуваємо в постійному контакті", – додав глава уряду.

"Тому що президент багато інвестував у свої особисті стосунки з президентом Трампом, тому ми можемо використовувати це разом також для американсько-польських переговорів, особливо в контексті України", – підкреслив Туск.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що під час майбутнього президентства Дональда Трампа у США підходи до питань безпеки в Європі будуть більш прямолінійними.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країни Альянсу почнуть витрачати на оборону понад 2% свого ВВП, та наголосив, що у цьому цілком погоджується з критикою Дональда Трампа на адресу Європи.

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