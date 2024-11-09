Туск заявил об общей с Дудой позиции в контактах с Трампом

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что несмотря на разногласия будет формировать общую позицию с президентом Анджеем Дудой во время контактов с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Дональда Туска спросили, среди прочего, о сообщениях о возможности якобы скорой встречи Анджея Дуды с Дональдом Трампом, который возвращается в Белый дом.

Премьер-министр заверил, что они с президентом Дудой держат друг друга в курсе событий.

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"Независимо от разногласий, я ценю такую зрелую готовность к сотрудничеству, в том числе в отношении новой геополитической ситуации, с которой мы сталкиваемся сегодня", – сказал Туск.

"Вчера я обменялся информацией с президентом Дудой. Он проинформировал меня, что мы будем вырабатывать общую позицию в его возможных контактах с новоизбранным президентом Трампом", – отметил он.

Польский премьер отметил, что Дуда предупредил его, что, вероятно, в ближайшее время он посетит Соединенные Штаты.

"Поэтому я буду держать пальцы скрещенными. Мы находимся в постоянном контакте", – добавил глава правительства.

"Потому что президент много инвестировал в свои личные отношения с президентом Трампом, поэтому мы можем использовать это вместе также для американо-польских переговоров, особенно в контексте Украины", – подчеркнул Туск.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прогнозирует, что во время будущего президентства Дональда Трампа в США подходы к вопросам безопасности в Европе будут более прямолинейными.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что страны Альянса начнут тратить на оборону более 2% своего ВВП, и отметил, что в этом полностью согласен с критикой Дональда Трампа в адрес Европы.

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