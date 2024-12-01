Зеленський у Києві зустрівся з новим главою Євроради й топдипломаткою ЄС

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою та топдипломаткою ЄС Каєю Каллас, які перебувають з візитом у Києві в неділю, 1 грудня.

Про це глава держави сповістив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що з Коштою обговорив "бачення європейських та глобальних справ – поточні виклики та перспективи", та відзначив символізм початку роботи нового керівництва ЄС.

"Мир є основою, і ми продовжимо робити все можливе, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, яку Росія розв'язала не лише проти України, але й проти об'єднаної Європи, і зміцнити Європу – як інституції ЄС, так і політику, яка підтримує кожну європейську націю", – додав він.

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I am pleased to welcome @antoniolscosta, President of the European Council, to Ukraine today on the very first day of the new leadership in the European institutions.



We discussed our vision for European and global affairs – current challenges and prospects.



This symbolic start… pic.twitter.com/rsXo49FFje – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2024

Із високою представницею ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас Зеленський обговорив потреби в системах протиповітряної оборони "для захисту життя в Україні".

"Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", – додав президент.

Топдипломатка ЄС Кая Каллас разом із єврокомісаркою з розширення Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 1 грудня – в перший день початку роботи нової Єврокомісії.

Вони відвідали Стіну памʼяті біля Михайлівської площі в Києві та вшанували памʼять українських захисників.