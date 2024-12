Зеленський у Києві зустрівся з новим главою Євроради й топдипломаткою ЄС

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою та топдипломаткою ЄС Каєю Каллас, які перебувають з візитом у Києві в неділю, 1 грудня.

Про це глава держави сповістив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що з Коштою обговорив "бачення європейських та глобальних справ – поточні виклики та перспективи", та відзначив символізм початку роботи нового керівництва ЄС.

"Мир є основою, і ми продовжимо робити все можливе, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, яку Росія розв'язала не лише проти України, але й проти об'єднаної Європи, і зміцнити Європу – як інституції ЄС, так і політику, яка підтримує кожну європейську націю", – додав він.

Реклама:

I am pleased to welcome @antoniolscosta, President of the European Council, to Ukraine today on the very first day of the new leadership in the European institutions.



We discussed our vision for European and global affairs – current challenges and prospects.



This symbolic start… pic.twitter.com/rsXo49FFje