Зеленский в Киеве встретился с новым главой Евросовета и топ-дипломатом ЕС

Президент Владимир Зеленский провел встречи с новым президентом Европейского совета Антониу Коштой и топ-дипломатом ЕС Каей Каллас, которые находятся с визитом в Киеве в воскресенье, 1 декабря.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что с Коштой обсудил "видение европейских и глобальных дел – текущие вызовы и перспективы", и отметил символизм начала работы нового руководства ЕС.

"Мир является основой, и мы продолжим делать все возможное, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, которую Россия развязала не только против Украины, но и против объединенной Европы, и укрепить Европу – как институты ЕС, так и политику, которая поддерживает каждую европейскую нацию", – добавил он.

I am pleased to welcome @antoniolscosta, President of the European Council, to Ukraine today on the very first day of the new leadership in the European institutions.



We discussed our vision for European and global affairs – current challenges and prospects.



This symbolic start… pic.twitter.com/rsXo49FFje