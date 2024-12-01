Делегація представників ЄС відвідала Стіну пам’яті у Києві

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, президент Європейської ради Антоніу Кошта і комісарка з розширення Марта Кос відвідали Стіну пам’яті біля Михайлівського собору у Києві, 1 грудня.

Про це Кос написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як відомо, у неділю, 1 грудня, Каллас, Кос та Кошта перебувають у Києві.

Цього дня вони відвідали Стіну пам’яті біля Михайлівського собору.

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"Зі смиренням пройшлася до Стіни пам'яті та площі Майдану, місця надії, гідності та стійкості. Де народ України голосно і чітко висловив свою мрію про приєднання до Європейського Союзу", – написала вона.

Делегація також відзначила те, що сьогодні Україна робить великі кроки на своєму європейському шляху.

Фото: Х

Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.

Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель у пʼятницю, 29 листопада, офіційно передав свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Португалії Антоніу Кошті.

Детально про нового президента Європейської ради "ЄвроПравда" розповідала у статті Фаворит із масою зауважень.