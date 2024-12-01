Делегація представників ЄС відвідала Стіну пам’яті у Києві
Новини — Неділя, 1 грудня 2024, 13:25
Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, президент Європейської ради Антоніу Кошта і комісарка з розширення Марта Кос відвідали Стіну пам’яті біля Михайлівського собору у Києві, 1 грудня.
Про це Кос написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Як відомо, у неділю, 1 грудня, Каллас, Кос та Кошта перебувають у Києві.
Цього дня вони відвідали Стіну пам’яті біля Михайлівського собору.
"Зі смиренням пройшлася до Стіни пам'яті та площі Майдану, місця надії, гідності та стійкості. Де народ України голосно і чітко висловив свою мрію про приєднання до Європейського Союзу", – написала вона.
Делегація також відзначила те, що сьогодні Україна робить великі кроки на своєму європейському шляху.
Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.
Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель у пʼятницю, 29 листопада, офіційно передав свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Португалії Антоніу Кошті.
Детально про нового президента Європейської ради "ЄвроПравда" розповідала у статті Фаворит із масою зауважень.