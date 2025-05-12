У переліку танкерів так званого "тіньового флоту" Росії, по яких ЄС хоче вдарити санкціями – вже близько 200 суден.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС, якому відомі деталі обговорень про 17-й пакет санкцій.

За словами співрозмовника, останніми днями Єврокомісія на прохання деяких країн-членів внесла поправки до своєї початкової пропозиції від 6 травня.

Зокрема, поповнили список танкерів "тіньового флоту" – тепер їх у ньому близько 200, тоді як спершу було більше сотні.

За словами джерел "ЄвроПравди", 17-й пакет санкцій проти Росії мають ухвалити на засіданні Ради ЄС у наступний вівторок, 20 травня.

За даними "Радіо Свобода", Угорщина загалом не перешкоджатиме ухваленню санкційного пакета, але намагається "рятувати" від санкцій дочірню компанію "Лукойла".

Минулого тижня Велика Британія оголосила масштабні санкції проти російського "тіньового флоту".