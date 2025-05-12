Іспанський міністр: зустріч у Стамбулі не має сенсу, якщо це лише спосіб затягнути час

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що якщо потенційна зустріч у Стамбулі є лише способом РФ затягнути час, то вона не має жодного сенсу.

Як пише "Європейська правда", про це Альбарес сказав у понеділок в Лондоні, його заяву наводить The Guardian.

Дипломат відзначив, що Україна та європейці хочуть миру, і тепер "відповідь за Росією і Владіміром Путіним".

Він застеріг, що перемир'я не є самоціллю, і зазначив, що потенційна зустріч у Стамбулі у другій половині цього тижня повинна відбутися лише за умови, що вона стане "першим кроком на шляху до справедливого і тривалого миру".

"Якщо це лише спосіб затягнути час і відкласти вирішення проблеми, то це не має сенсу", – вважає іспанський міністр.

Він додав, що Іспанія "готова продовжувати підтримку України стільки, скільки буде потрібно".

У Лондоні в понеділок проходить зустріч міністрів закордонних справ найбільших держав ЄС, в ході якої планують обговорювати підтримку України та безпекову співпрацю.

Нагадаємо, Владімір Путін раніше заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.