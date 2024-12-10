У Швеції розглядають вікові обмеження для соціальних мереж

У Швеції розглядають можливість введення вікового обмеження для соціальних мереж за австралійським зразком.

Про це пише видання Vienna.at, передає "Європейська правда".

Як проінформувало видання, у зв'язку зі зростанням дитячої злочинності Швеція розглядає можливість введення вікового обмеження для соціальних мереж за австралійським зразком.

Міністр юстиції країни Гуннар Стреммер зазначив, що це має перешкодити бандам наймати дітей та молодь для вбивств або бомбових атак.

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"Ситуація дуже серйозна. Ми нічого не виключаємо", – наголосив він.

За словами міністра юстиції, кілька компаній, таких як материнська компанія Facebook Meta, дочірня компанія Alphabet Google і оператор Snapchat Snap, оголосили, що зроблять "все, що в їхніх силах", щоб розібратися з цією проблемою.

Якщо результати будуть незадовільними, втрутиться держава. Зазначається, що з цією метою міністр вивчить, які обмеження в інших країнах підходять для Швеції.

За даними шведської поліції, банди все частіше використовують Instagram, TikTok для вербування підлітків для нападів у Північній Європі протягом декількох років. Деяким з них лише 11 років.

Зазначається, що лише з січня по липень кількість підозрюваних у вбивствах у віці до 15 років у Швеції склала 93 особи, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Видання акцентувало, що наразі країна має найвищу кількість вбивств на душу населення в Європі. За останні місяці данська поліція зареєструвала 32 випадки, коли шведів наймали для скоєння насильницьких злочинів у Данії.

Закон в Австралії, який був прийнятий за підтримки всіх основних партій, передбачає, що соціальні медіа-платформи будуть нести відповідальність у вигляді штрафів у розмірі до 49,5 млн австралійських доларів (30,5 мільйонів євро), якщо вони дозволять дітям молодше 16 років мати акаунти.

Як повідомлялося, французький уряд відновив свої зусилля, спрямовані на те, щоб утримати підлітків від соціальних мереж до того, як їм виповниться 15 років.

Влада Норвегії пропонує обмежити використання соціальних мереж дітям до 15 років.

Наприкінці листопада писали, що переважна більшість громадян Німеччини виступає за заборону користування соціальними мережами для осіб молодше 16 років.