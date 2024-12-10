В Швеции рассматривают возрастные ограничения для социальных сетей

В Швеции рассматривают возможность введения возрастного ограничения для социальных сетей по австралийскому образцу.

Об этом пишет издание Vienna.at, передает "Европейская правда".

Как проинформировало издание, в связи с ростом детской преступности Швеция рассматривает возможность введения возрастного ограничения для социальных сетей по австралийскому образцу.

Министр юстиции страны Гуннар Стреммер отметил, что это должно помешать бандам нанимать детей и молодежь для убийств или бомбовых атак.

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"Ситуация очень серьезная. Мы ничего не исключаем", – подчеркнул он.

По словам министра юстиции, несколько компаний, таких как материнская компания Facebook Meta, дочерняя компания Alphabet Google и оператор Snapchat Snap, объявили, что сделают "все, что в их силах", чтобы разобраться с этой проблемой.

Если результаты будут неудовлетворительными, вмешается государство. Отмечается, что с этой целью министр изучит, какие ограничения в других странах подходят для Швеции.

Издание передает, что по данным шведской полиции, банды все чаще используют Instagram, TikTok для вербовки подростков для нападений в Северной Европе в течение нескольких лет. Некоторым из них всего 11 лет.

Отмечается, что только с января по июль количество подозреваемых в убийствах в возрасте до 15 лет в Швеции составило 93 человека, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Издание акцентировало, что сейчас страна имеет самое высокое количество убийств на душу населения в Европе. За последние месяцы датская полиция зарегистрировала 32 случая, когда шведов нанимали для совершения насильственных преступлений в Дании.

Закон в Австралии, который был принят при поддержке всех основных партий, предусматривает, что социальные медиа-платформы будут нести ответственность в виде штрафов в размере до 49,5 млн австралийских долларов (30,5 миллионов евро, 32 миллиона долларов США), если они позволят детям младше 16 лет иметь аккаунты.

Как сообщалось, французское правительство возобновило свои усилия, направленные на то, чтобы удержать подростков от социальных сетей до того, как им исполнится 15 лет.

Власти Норвегии предлагают ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет.

В конце ноября писали, что подавляющее большинство граждан Германии выступает за запрет пользования социальными сетями для лиц младше 16 лет.