У Грузії протестувальники спалили труну зі світлиною Іванішвілі

У ніч проти 10 грудня перед парламентом Грузії активісти спалили символічну труну з фотографією засновника й почесного голови "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі.

Кадри з місця події опублікувало "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, у ніч проти вівторка, 10 грудня, до будівлі парламенту Грузії демонстранти принесли труну, всередині якої було зображення Іванішвілі. Її незабаром спалили.

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Зазначається, що раніше на акціях кілька разів спалили прапори "Грузинської мрії" і опудало Іванішвілі.

За словами голови "Асоціації молодих юристів Грузії" Нони Курдованідзе, цієї ночі з 00:00 до 03:00 у Тбілісі та Кутаїсі було затримано щонайменше сімох людей.

"За останні три години на гарячу лінію неурядових організацій надійшли повідомлення про затримання/обшук 7 осіб у Тбілісі та Кутаїсі. Серед них один, якого затримали у кримінальній справі", – зазначила вона.

Як повідомляли, цієї ж ночі у Тбілісі мітингувальники повернули на новорічну "йолку" перед парламентом Грузії гасла та портрети демонстрантів, які постраждали під час протестів.

Напередодні посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".