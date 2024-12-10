У Грузії протестувальники спалили труну зі світлиною Іванішвілі
Новини — Вівторок, 10 грудня 2024, 09:40 —
У ніч проти 10 грудня перед парламентом Грузії активісти спалили символічну труну з фотографією засновника й почесного голови "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі.
Кадри з місця події опублікувало "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".
Як розповіли журналісти, у ніч проти вівторка, 10 грудня, до будівлі парламенту Грузії демонстранти принесли труну, всередині якої було зображення Іванішвілі. Її незабаром спалили.
Зазначається, що раніше на акціях кілька разів спалили прапори "Грузинської мрії" і опудало Іванішвілі.
За словами голови "Асоціації молодих юристів Грузії" Нони Курдованідзе, цієї ночі з 00:00 до 03:00 у Тбілісі та Кутаїсі було затримано щонайменше сімох людей.
"За останні три години на гарячу лінію неурядових організацій надійшли повідомлення про затримання/обшук 7 осіб у Тбілісі та Кутаїсі. Серед них один, якого затримали у кримінальній справі", – зазначила вона.
Як повідомляли, цієї ж ночі у Тбілісі мітингувальники повернули на новорічну "йолку" перед парламентом Грузії гасла та портрети демонстрантів, які постраждали під час протестів.
Напередодні посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.
Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".