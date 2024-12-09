Посол ЄС: Підготовча робота щодо санкцій проти Грузії вже ведеться

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Герчинського наводить Sova.

За його словами, те, що відбувається в країні останні 12 днів, "абсолютно несумісне з відносинами, які були у Євросоюзу з Грузією".

Посол підкреслив, що в Брюсселі обговорюють "усі заходи" щодо влади Грузії.

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"Мені відомо, що триває робота з підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС буде важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості", – заявив Герчинський.

Раніше Велика Британія оголосила про скорочення взаємодії з грузинським урядом і обмеження програм співпраці через насильство відносно учасників проєвропейських демонстрацій.

У Грузії майже два тижні тривають акції протесту після рішення грузинської влади поставити на паузу переговори про рух до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

Акція протесту у Тбілісі ввечері 8 грудня закінчилася без розгону. Після того, коли мітингувальники розійшлися, комунальники зняли з "йолки" фото грузинських медійників, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки", після чого продовжили монтаж ялинки.

Новорічну ялинку на проспекті Руставелі представники компанії "ТбілСервіс груп" почали встановлювати у ніч на неділю, коли біля парламенту не стояли учасники акції протесту. У багатьох це викликало асоціації з подіями Революції гідності і "йолкою" на Майдані в Києві.