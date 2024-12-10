В Грузии протестующие сожгли гроб с фотографией Иванишвили

В ночь на 10 декабря перед парламентом Грузии активисты сожгли символический гроб с фотографией основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Кадры с места происшествия опубликовало "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, в ночь на вторник, 10 декабря, к зданию парламента Грузии демонстранты принесли гроб, внутри которого было изображение Иванишвили. Его вскоре сожгли.

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Отмечается, что ранее на акциях несколько раз сожгли флаги "Грузинской мечты" и чучело Иванишвили.

По словам главы "Ассоциации молодых юристов Грузии" Ноны Курдованидзе, этой ночью с 00:00 до 03:00 в Тбилиси и Кутаиси были задержаны по меньшей мере семь человек.

"За последние три часа на горячую линию неправительственных организаций поступили сообщения о задержании/обыске 7 человек в Тбилиси и Кутаиси. Среди них один, которого задержали по уголовному делу", – отметила она.

Как сообщалось, этой же ночью в Тбилиси митингующие вернули на новогоднюю "елку " перед парламентом Грузии лозунги и портреты демонстрантов, пострадавших во время протестов.

Накануне посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".