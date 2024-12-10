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У Бундестазі закликають лідерів ЄС відвідати Грузію, де тривають проєвропейські протести

Новини — Вівторок, 10 грудня 2024, 12:03 — Уляна Кричковська

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот закликав лідерів Європейського Союзу вирушити до Грузії з візитом.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У вівторок, 10 грудня, вранці Рот звернувся до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, очільниці дипломатії Євросоюзу Каї Каллас, нового президента Європейської ради Антоніу Кошти та комісарки з розширення Марти Кос із закликом вирушити до Грузії з візитом.

"Люди там виходять на демонстрації не за більшу кількість вихідних чи вищі пенсії, а за наші європейські цінності. Ви вже забули?" – додав він.

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4 грудня генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що планує відвідати країну найближчим часом.

Напередодні посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

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Німеччина Грузія Антоніу Кошта Урсула фон дер Ляєн
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