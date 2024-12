У Бундестазі закликають лідерів ЄС відвідати Грузію, де тривають проєвропейські протести

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот закликав лідерів Європейського Союзу вирушити до Грузії з візитом.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У вівторок, 10 грудня, вранці Рот звернувся до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, очільниці дипломатії Євросоюзу Каї Каллас, нового президента Європейської ради Антоніу Кошти та комісарки з розширення Марти Кос із закликом вирушити до Грузії з візитом.

"Люди там виходять на демонстрації не за більшу кількість вихідних чи вищі пенсії, а за наші європейські цінності. Ви вже забули?" – додав він.

How about if one of you finally gets on a plane and flies to Tbilisi, dear @vonderleyen, @kajakallas, @MartaKosEU, Antonio Costa @EUCouncil?

The people there are not demonstrating for more days off or higher pensions but for our European values. Have you already forgotten?

🇬🇪🇪🇺