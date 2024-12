В Бундестаге призывают лидеров ЕС посетить Грузию, где продолжаются проевропейские протесты

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот призвал лидеров Европейского Союза отправиться в Грузию с визитом.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Во вторник, 10 декабря, утром Рот обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, руководительнице дипломатии Евросоюза Кае Каллас, новому президенту Европейского совета Антониу Коште и комиссару по вопросам расширения Марте Кос с призывом отправиться в Грузию с визитом.

"Люди там выходят на демонстрации не за большее количество выходных или более высокие пенсии, а за наши европейские ценности. Вы уже забыли?" – добавил он.

Реклама:

How about if one of you finally gets on a plane and flies to Tbilisi, dear @vonderleyen, @kajakallas, @MartaKosEU, Antonio Costa @EUCouncil?

The people there are not demonstrating for more days off or higher pensions but for our European values. Have you already forgotten?

🇬🇪🇪🇺