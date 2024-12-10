Кому на Заході довіряють українці і яким вони бачать вступ до ЄС та НАТО

Суміш розчарування й оптимізму. Віра більше у себе, ніж у партнерів. Це, напевно, два ключові враження від результатів нового опитування настроїв українців, яке провели у листопаді на замовлення Центру "Нова Європа".

Втім, загалом оптимізм українців щодо вектора на Захід зберігається.

Українці підтримують вступ держави до НАТО, а чимало опитаних вірять у вступ до ЄС упродовж пʼяти років.

Докладніше про настрої українців – в статті Центру "Нова Європа" Розчарування у союзниках та надія на Трампа: як за рік змінилися настрої українців. Далі – стислий її виклад.

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Опитані українці приблизно однаковою мірою вважають найкращими гарантіями безпеки для України розробку державою ядерної зброї (31,3%) і поступовий вступ до НАТО (29,3%).

70,3% українців підтримують ідею поступового вступу України до Альянсу, коли НАТО запросить Україну в міжнародно визнаних кордонах (при цьому стаття 5 Вашингтонського договору застосовуватиметься до всієї держави, окрім тимчасового окупованих територій).

Відправною точкою цієї моделі є західнонімецька модель вступу: нагадаємо, ФРН стала членом НАТО ще 1955 року, але східні землі країни змогли приєднатися до Альянсу лише після воззʼєднання Німеччини 1990 року.

Однак суттєвою відмінністю поступового вступу від часткового є те, що запрошення до НАТО поширюватиметься не лише на Україну без тимчасово окупованих територій, як це було у випадку Західної Німеччини, але на всю Україну, включно з окупованими територіями.

Більше третини українців (34%) вважають, що Україна стане членом ЄС упродовж наступних п'яти років. Такі ж оптимістичні строки можна почути і від представників української влади.

Відносне розпорошення думок щодо часового виміру нашого єврокурсу може свідчити про певне "подорослішання" українців, які розуміють складнощі, повʼязані з вступом до ЄС.

При цьому 63% українців вважають, що нам потрібен тиск ЄС і США, аби подолати корупцію.

Більшість українців (57,2%) вважають, що партнери роблять недостатньо задля перемоги України.

Невідомо, як довго і в яких обсягах Захід буде спроможним і надалі підтримувати Україну. Спроби окремих західних політиків домовитися з Путіним (можливо, ціною неприпустимих для Києва поступок) стають дедалі очевиднішими. Передчуття гіршого позначаються і на оцінках, настроях українців.

Це особливо помітно у результатах наступного питання – про довіру до закордонних лідерів.

Лідерами суспільної довіри серед українців стали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Польщі Анджей Дуда – у них фактично однакові показники (65%).

На третьому місці – премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо (майже 60%). Не сильно відстає від нього французький президент Емманюель Макрон (58,4%).

Одночасно відбулося помітне падіння рівня суспільної довіри до закордонних лідерів загалом.

Єдиним західним лідером зі зростанням рівня довіри виявився французький президент Емманюель Макрон: торік йому довіряли 54,5%, а цього року – 58,4% опитаних українців.

Привертає увагу досить високий рівень довіри українців до обраного президента США Дональда Трампа – аж 44,6%. Це набагато більше, аніж в інших європейських країнах.

Наприклад, у Франції Трампу довіряли 16%, у Великій Британії – 30%, найприхильнішою виглядає лише Угорщина з довірою в 37%, що все одно менше рівня довіри серед українців.

Попри те, що частина відповідей цього опитування свідчить про певне розчарування українців у діях Заходу, водночас ми бачимо збереження високого рівня довіри до західних інституцій: ЄС (69,2%), НАТО (64,4%) та G7 (62,4%).

Натомість, очікувано, що низька суспільна довіра до ООН – на рівні 37,9%, до ОБСЄ – 34,6%.

Докладніше – в матеріалі Центру "Нова Європа" Розчарування у союзниках та надія на Трампа: як за рік змінилися настрої українців.