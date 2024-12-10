Кому на Западе доверяют украинцы и каким они видят вступление в ЕС и НАТО

Смесь разочарования и оптимизма. Вера больше в себя, чем в партнеров. Это, наверное, два ключевых впечатления от результатов нового опроса настроений украинцев, который провели в ноябре по заказу Центра "Новая Европа".

Впрочем, в целом оптимизм украинцев относительно вектора на Запад сохраняется.

Украинцы, как и в прошлом году, поддерживают вступление государства в НАТО, а многие опрошенные верят во вступление в ЕС в течение пяти лет.

Подробнее о настроениях украинцев – в статье Центра "Новая Европа" Разочарование в союзниках и надежда на Трампа: как за год изменились настроения украинцев. Далее – краткое ее изложение.

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Опрошенные украинцы примерно в одинаковой степени считают лучшими гарантиями безопасности для Украины разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%).

70,3% респондентов поддерживают идею постепенного вступления Украины в Альянс, когда НАТО пригласит Украину в международно признанных границах (при этом статья 5 Вашингтонского договора будет применяться ко всему государству, кроме временно оккупированных территорий).

Отправной точкой этой модели является западногерманская модель вступления: напомним, ФРГ стала членом НАТО еще в 1955 году, но восточные земли страны смогли присоединиться к Альянсу только после воссоединения Германии в 1990 году.

Однако существенным отличием постепенного вступления от частичного является то, что приглашение в НАТО будет распространяться не только на Украину без временно оккупированных территорий, как это было в случае Западной Германии, но на всю Украину, включая оккупированные территории.

Более трети украинцев (34%) считают, что Украина станет членом ЕС в течение следующих пяти лет. Такие же оптимистичные сроки можно услышать и от представителей украинской власти.

Относительное распыление мнений касательно временных рамок вступления в ЕС может свидетельствовать об определенном "повзрослении" украинцев, которые понимают сложности на этом пути.

При этом 63% украинцев считают, что необходимо давление ЕС и США, чтобы преодолеть коррупцию.

Большинство украинцев (57,2%) считают, что партнеры делают недостаточно для победы Украины.

Неизвестно, как долго и в каких объемах Запад будет способен и в дальнейшем поддерживать Украину. Попытки отдельных западных политиков договориться с Путиным (возможно, ценой недопустимых для Киева уступок) становятся все более очевидными. Предчувствие худшего сказывается и на оценках, настроениях украинцев.

Это особенно заметно в результатах следующего вопроса – о доверии к зарубежным лидерам.

Лидерами общественного доверия среди украинцев стали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Польши Анджей Дуда – у них фактически одинаковые показатели (65%).

На третьем месте – премьер-министр Канады Джастин Трюдо (почти 60%). Не сильно отстает от него французский президент Эмманюэль Макрон (58,4%).

Но в целом произошло заметное падение уровня общественного доверия к зарубежным лидерам.

Единственным западным лидером с ростом уровня доверия оказался французский президент Эмманюэль Макрон: в прошлом году ему доверяли 54,5%, а в этом году – 58,4% опрошенных украинцев.

Привлекает внимание достаточно высокий уровень доверия украинцев к избранному президенту США Дональду Трампу – аж 44,6%. Это гораздо больше, чем в других европейских странах.

Например, во Франции Трампу доверяли 16%, в Великобритании – 30%, самой благосклонной выглядит только Венгрия с доверием в 37%, что все равно меньше уровня доверия среди украинцев.

Несмотря на то, что часть ответов этого опроса свидетельствует об определенном разочаровании украинцев в действиях Запада, в то же время мы видим сохранение высокого уровня доверия к западным институтам: ЕС (69,2%), НАТО (64,4%) и G7 (62,4%). Низкое общественное доверие к ООН – на уровне 37,9%, к ОБСЕ – 34,6%.

Подробнее – в материале Центра "Новая Европа" Разочарование в союзниках и надежда на Трампа: как за год изменились настроения украинцев.