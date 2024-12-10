Макрон зібрав на консультації про уряд більшість партій – без Ле Пен та ультралівих

Президент Франції Емманюель Макрон зібрав на консультації щодо нового уряду усі представлені у парламенті сили, окрім ультралівих та правопопулістського "Національного об’єднання".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

У вівторок 10 грудня Макрон запросив до Єлисейського палацу представлені у Національній асамблеї партії – окрім "Нацоб’єднання" Ле Пен і ультралівих "Нескорена Франція". Зустріч почнеться о 14 годині.

На розмову підуть у тому числі представники блоку лівих сил "Новий народний фронт" – соціалісти, "Зелені" і комуністи. Не буде лише ультралівих, які фактично відмовилися від обговорень і вимагали того від своїх соратників, а також партії Марін Ле Пен, яка зіграла ключову роль у поваленні попереднього уряду на чолі з Мішелем Барньє.

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Перед цим Марон провів окремі зустрічі з представниками партій.

Марін Ле Пен прокоментувала зустріч словами про те, що Макрон "відправляє їх в опозицію".

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