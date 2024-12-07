Французькі ультраліві відмовилися йти на консультації до Макрона щодо нового прем’єра

Крайня ліва партія "Нескорена Франція" відмовилася брати участь у консультаціях з президентом щодо кандидатури нового прем’єр-міністра після висловлення недовіри уряду Мішеля Барньє.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Ввечері у п’ятницю "Нескорена Франція" заявила, що її представники не підуть на консультації до Єлисейського палацу у понеділок на запрошення Макрона, та що їм байдужі обговорення про прем’єра, якщо буде йтися не про кандидатуру від "Нового народного фронту" – блоку лівих сил, включно з "Нескореною Францією", який набрав на парламентських виборах найбільше голосів.

Національний координатор політсили Манюель Бомпар заявив, що партія "готова врядувати за програмою, за якою її обирали", та що з президентом не мало би бути "жодних обговорень, крім як про призначення уряду від "Нового народного фронту".

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Водночас лідер Соціалістичної партії Франції Олівʼє Фор висловив готовність до переговорів.

Цього тижня Франція занурилася в політичну кризу після того, як нижня палата парламенту, Національна асамблея, відправила у відставку уряд Мішеля Барньє лише через три місяці після його формування.

Барньє, якого підтримували центристи та консерватори, не пережив вотуму недовіри через спроби ухвалити суворий бюджет на 2025 рік, спрямований на скорочення дефіциту.

Президент Емманюель Макрон пообіцяв провести переговори з різними політичними силами та "в найближчі дні" призначити нового премʼєр-міністра Франції.

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