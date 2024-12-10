Макрон собрал на консультации о правительстве большинство партий – без Ле Пен и ультралевых

Президент Франции Эмманюэль Макрон собрал на консультации по новому правительству все представленные в парламенте силы, кроме ультралевых и правопопулистского "Национального объединения".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Во вторник 10 декабря Макрон пригласил в Елисейский дворец представленные в Национальной ассамблее партии – кроме "Нацобъединения" Ле Пен и ультралевых "Непокоренная Франция". Встреча начнется в 14 часов.

На разговор пойдут в том числе представители блока левых сил "Новый народный фронт" – социалисты, "Зеленые" и коммунисты. Не будет только ультралевых, которые фактически отказались от обсуждений и требовали того от своих соратников, а также партии Марин Ле Пен, которая сыграла ключевую роль в свержении предыдущего правительства во главе с Мишелем Барнье.

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Перед этим Марон провел отдельные встречи с представителями партий.

Марин Ле Пен прокомментировала встречу словами о том, что Макрон "отправляет их в оппозицию".

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