Поляки найбільше довіряють президентові, на другому місці – мер Варшави

Найбільшою довірою серед громадян Польщі користується чинний президент Анджей Дуда, на другому місці – мер Варшави Рафал Тшасковський, який також є кандидатом у президенти від керівної партії.

Такими є результати опитування CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

В опитуванні CBOS респондентів просили вказати, якою мірою вони довіряють конкретним політикам.

Серед політиків, включених в опитування, найбільшу довіру має президент Анджей Дуда. Довіру до нього задекларували 49% поляків, тоді як – згідно з результатами – 37% респондентів не довіряють президенту.

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На другому місці – Рафал Тшасковський, якому довіряють 47% респондентів, тоді як 36% опитаних ставляться до нього негативно. Третім у рейтингу довіри є спікер Сейму Шимон Головня. Позитивно до нього ставляться 45% опитаних, негативно – 36%.

Найбільшу недовіру респонденти декларують до президента опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського – 57%. Водночас Качинському довіряють 29% опитаних.

50% опитаних висловлюють недовіру колишньому міністру освіти і науки Пшемиславу Чарнеку. Довіру до нього задекларували 22% поляків.

Третім політиком за рівнем недовіри є прем'єр-міністр Дональд Туск. Згідно з опитуванням, прем'єр-міністру не довіряють 47% респондентів. Туску, у свою чергу, довіряють 40% опитаних.

Опитування проводилося з 8 по 21 листопада.

Як повідомлялося, у потенційному другому турі виборів президента Польщі мер Варшави Рафал Тшасковський значно випереджає свого опонента Кароля Навроцького, якого підтримала головна опозиційна партія "Право і справедливість".

Детальніше у статті - Конкурент Туска чи виклик для України: що відомо про ключових кандидатів у президенти Польщі.