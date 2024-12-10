Угорщина обіцяє блокувати санкції ЄС проти грузинської влади

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв накласти вето на пропозицію санкцій проти грузинських посадовців за жорстокий розгін антиурядових протестів.

Про це він сказав на пресконференції з главою грузинського МЗС Макою Бочорішвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Перший канал Грузії.

Сійярто заявив, що Угорщина виступає "категорично проти" занесення грузинських посадовців до санкційного списку ЄС.

"Якби на виборах перемогла опозиція, то Брюссель голосно кричав би про демократію в Грузії. Вони сказали б, що демократія в Грузії ніколи не була такою сильною, але на виборах перемогла консервативна партія, і вони роблять усе, щоб заперечувати та ігнорувати волю громадян", – лементує він.

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Глава МЗС Угорщини також закликав ЄСі "міжнародну ліберальну еліту" не ставити під сумнів "суверенне право грузинського народу вирішувати майбутнє своєї країни".

Раніше стало відомо, що тему Грузії обговорюватимуть 16 грудня на Раді ЄС із закордонних справ, зокрема, піднімуть питання обмежувальних заходів.

"Демократичний відкат, що триває, і репресивні заходи, що застосовуються останнім часом грузинською владою, мають наслідки для наших двосторонніх відносин. ЄС розгляне додаткові заходи на майбутній Раді із закордонних справ 16 грудня", – заявила Європейська служба зовнішніх дій.

Водночас, за даними ЗМІ, санкції проти грузинських посадовців можуть бути символічними.