Венгрия обещает блокировать санкции ЕС против грузинских властей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал наложить вето на предложение санкций против грузинских чиновников за жестокий разгон антиправительственных протестов.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой грузинского МИД Макой Бочоришвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Первый канал Грузии.

Сийярто заявил, что Венгрия выступает "категорически против" занесения грузинских чиновников в санкционный список ЕС.

"Если бы на выборах победила оппозиция, то Брюссель громко кричал бы о демократии в Грузии. Они сказали бы, что демократия в Грузии никогда не была такой сильной, но на выборах победила консервативная партия, и они делают все, чтобы отрицать и игнорировать волю граждан", – сетует он.

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Глава МИД Венгрии также призвал ЕС и "международную либеральную элиту" не ставить под сомнение "суверенное право грузинского народа решать будущее своей страны".

Ранее стало известно, что тему Грузии будут обсуждать 16 декабря на Совете ЕС по иностранным делам, в частности, поднимут вопрос ограничительных мер.

"Продолжающийся демократический откат и репрессивные меры, применяемые в последнее время грузинскими властями, имеют последствия для наших двусторонних отношений. ЕС рассмотрит дополнительные меры на предстоящем Совете по иностранным делам 16 декабря", – заявила Европейская служба внешних действий.

В то же время, по данным СМИ, санкции против грузинских чиновников могут быть символическими.