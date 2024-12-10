ЄС розгляне нові заходи проти влади Грузії 16 грудня

В ЄС підтвердили, що розглянуть нові заходи проти представників влади Грузії на засіданні глав МЗС країн Євросоюзу 16 грудня.

Про це йдеться в заяві, яку поширила Європейська служба зовнішніх дій, повідомляє "Європейська правда".

В заяві підкреслюється, що саме дії партії влади "Грузинська мрія" призвели до фактичної зупинки процесу вступу до ЄС.

"Демократичний відкат, що триває, і репресивні заходи, що застосовуються останнім часом грузинською владою, мають наслідки для наших двосторонніх відносин. ЄС розгляне додаткові заходи на майбутній Раді із закордонних справ 16 грудня", – йдеться в заяві.

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В ЄС засудили репресивні дії проти протестувальників, представників ЗМІ та лідерів опозиції в Грузії і закликали до негайного звільнення всіх затриманих осіб.

В заяві зазначено, що усі звинувачення у катуваннях і жорстокому поводженні мають бути справедливо розслідувані.

Напередодні посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

Як повідомляли, цієї ж ночі у Тбілісі мітингувальники повернули на новорічну "йолку" перед парламентом Грузії гасла та портрети демонстрантів, які постраждали під час протестів.

Крім того, перед парламентом Грузії активісти спалили символічну труну з фотографією засновника й почесного голови "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі.