Соціалісти у Франції назвали умову підтримки майбутнього уряду

Соціалістична партія Франції, яка нині входить до блоку лівих партій "Новий народний фронт", висловила готовність підтримати майбутній уряд за умови, що його очолюватиме лівий премʼєр-міністр.

Про це заявив лідер французьких соціалістів Олівʼє Фор, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном, який зібрав лідерів більшості політсил, Фор сказав, що готовий підтримати "лівого прем'єр-міністра, але такого, який відкритий до компромісів".

Він додав, що рішення Макрона не запрошувати на консультації ультраправе "Національне обʼєднання" відкриває простір для співпраці соціалістів із пропрезидентськими центристами.

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Фор, однак, нагадав, що будь-яка обіцянка підтримати наступний уряд буде залежати від "справжньої зміни політичного курсу", й серед своїх пріоритетів він назвав пенсійне забезпечення та прожитковий мінімум.

Таким чином, французька Соціалістична партія відмовилась від попередньої вимоги, аби нового главу уряду схвалила крайня ліва "Нескорена Франція", яка теж входить у "Новий народний фронт".

"Нескорена Франція", як і "Національне обʼєднання", участі в переговорах про формування уряду не беруть.

За неофіційними даними, Макрон висловив сподівання призначити нового прем’єр-міністра "протягом 48 годин".

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