ЗМІ: Макрон сподівається призначити нового прем'єра "протягом 48 годин"
Президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання призначити нового прем’єр-міністра "протягом 48 годин".
Про це повідомила низка французьких ЗМІ, зокрема Le Figaro, пише "Європейська правда".
За даними ЗМІ, Макрон заявив про це на зустрічі з лідерами політичних партій у Єлисейському палаці, яка відбулась у вівторок.
Французький президент зібрав за столом голів політсил, за винятком правопопулістського "Національного об’єднання" і ультралівої "Нескореної Франції".
Як відомо, Емманюель Макрон визначається з кандидатурою нового прем'єр-міністра після того, як уряду Мішеля Барньє оголосили недовіру, що стало першим таким прецедентом з 1962 року. Сам Макрон заявив, що не збирається йти у відставку.
Раніше ультраліві відмовилися брати участь у консультаціях з президентом щодо кандидатури нового прем’єр-міністра.
А лідер "Нескореної Франції" пригрозив розривом своїм партнерам-соціалістам, з якими вони разом йшли на вибори у складі блоку "Новий народний фронт", за готовність співпрацювати з Макроном у питанні формування нового уряду.
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