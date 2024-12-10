Социалисты во Франции назвали условие поддержки будущего правительства

Социалистическая партия Франции, которая сейчас входит в блок левых партий "Новый народный фронт", выразила готовность поддержать будущее правительство при условии, что его будет возглавлять левый премьер-министр.

Об этом заявил лидер французских социалистов Оливье Фор, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который собрал лидеров большинства политсил, Фор сказал, что готов поддержать "левого премьер-министра, но такого, который открыт к компромиссам".

Он добавил, что решение Макрона не приглашать на консультации ультраправое "Национальное объединение" открывает пространство для сотрудничества социалистов с пропрезидентскими центристами.

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Фор, однако, напомнил, что любое обещание поддержать следующее правительство будет зависеть от "настоящего изменения политического курса", и среди своих приоритетов он назвал пенсионное обеспечение и прожиточный минимум.

Таким образом, французская Социалистическая партия отказалась от предыдущего требования, чтобы нового главу правительства одобрила крайне левая "Непокоренная Франция", которая тоже входит в "Новый народный фронт".

"Непокоренная Франция", как и „Национальное объединение", участия в переговорах о формировании правительства не принимают.

По неофициальным данным, Макрон выразил надежду назначить нового премьер-министра "в течение 48 часов".

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