Канада покарала девʼятьох осіб, причетних до катувань і смертей українців

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у вівторок, 10 грудня, оголосила про запровадження санкцій проти осіб, причетних до порушень прав людини з боку Росії стосовно українців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в канадському МЗС.

Нові санкції Канади стосуються девʼятьох осіб, причетних до застосування катувань та інших жорстоких видів поводження щодо затриманих громадян України, зокрема військовополонених та цивільних.

Це посадовці та співробітники Федеральної служби виконання покарань, Федеральної служби безпеки та Національної гвардії Росії, співучасть яких у катуванні українців була "добре задокументована".

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"Ми продовжимо співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб привернути увагу і викрити порушення прав людини режимом Путіна, що тривають, і чинити тиск на Росію, щоб вона припинила свою неспровоковану загарбницьку війну проти України", – прокоментувала Жолі.

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб за причетність до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.

У червні Канада наклала санкції на фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій, а також підприємств російського військово-промислового комплексу.

Перед цим Оттава покарала 13 російських громадян через смерть російського опозиціонера Алексєя Навального у колонії та продовження грубих і систематичних порушень прав людини у РФ.