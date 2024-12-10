Канада наказала девять человек, причастных к пыткам и смертям украинцев

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во вторник, 10 декабря, объявила о введении санкций против лиц, причастных к нарушениям прав человека со стороны России в отношении украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в канадском МИД.

Новые санкции Канады касаются девяти лиц, причастных к применению пыток и других жестоких видов обращения в отношении задержанных граждан Украины, в частности военнопленных и гражданских.

Это должностные лица и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности и Национальной гвардии России, соучастие которых в пытках украинцев было "хорошо задокументировано".

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"Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом, чтобы привлечь внимание и разоблачить продолжающиеся нарушения прав человека режимом Путина и оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою неспровоцированную захватническую войну против Украины", – прокомментировала Жоли.

С 2014 года Канада ввела санкции против более 3000 физических и юридических лиц за причастность к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также к грубым и систематическим нарушениям прав человека.

В июне Канада наложила санкции на физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям, а также предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Перед этим Оттава наказала 13 российских граждан из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии и продолжения грубых и систематических нарушений прав человека в РФ.