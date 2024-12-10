Тихановська критикує "імперіалістичні амбіції" російської опозиції

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська вважає, що ставлення деяких представників так званої російської опозиції до її держави нічим не відрізняється від путінської Росії.

Про це вона сказала в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку.

Тихановська зазначила, що білоруська опозиція опирається "імперіалістичним амбіціям Росії", яка не бачить ані Україну, ані Білорусь окремою державою.

Водночас, погодилась лідерка білоруських демократичних сил, значна частина лідерів російської "демократичної опозиції" також вважають Україну зоною впливу Росії.

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"Вони бачать Білорусь так само – як зону свого впливу. Але це і є імперіалістичні амбіції. Мовляв, ви не самостійні, ви не виживете без нас, ми повинні вас захищати", – зауважила політикиня.

Вона наголосила, що в разі незалежності, суверенітету і демократичного керівництва Білорусь "дуже скоро зможе відірватися від Росії".

"Можна подивитися на такі європейські країни, як Литва, Латвія, Естонія, які відірвалися і живуть собі добре. Чому ми, які все життя були у Європі, теж не можемо зараз відірватися? Це все пропагандистські наративи, з якими потрібно боротися", – вважає Тихановська.

Як відомо, російську "демократичну опозицію" нині де-факто очолює вдова Алексєя Навального Юлія, яка оголосила про політичні амбіції в Росії після смерті чоловіка на початку року в російській колонії та почала зустрічі з іноземними лідерами.

Але ставлення Навальної до України та війни в Україні зазнавало критики.

Дивіться повне інтервʼю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.