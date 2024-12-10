Тихановская критикует "империалистические амбиции" российской оппозиции

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает, что отношение некоторых представителей так называемой российской оппозиции к ее государству ничем не отличается от путинской России.

Об этом она сказала в интервью редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко.

Тихановская отметила, что беларусская оппозиция сопротивляется "империалистическим амбициям России", которая не видит ни Украину, ни Беларусь отдельным государством.

В то же время, согласилась лидер белорусских демократических сил, значительная часть лидеров российской "демократической оппозиции" также считают Украину зоной влияния России.

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"Они видят Беларусь так же – как зону своего влияния. Но это и есть империалистические амбиции. Мол, вы не самостоятельны, вы не выживете без нас, мы должны вас защищать", – отметила политик.

Она подчеркнула, что в случае независимости, суверенитета и демократического руководства Беларусь "очень скоро сможет оторваться от России".

"Можно посмотреть на такие европейские страны, как Литва, Латвия, Эстония, которые оторвались и живут себе хорошо. Почему мы, которые всю жизнь были в Европе, тоже не можем сейчас оторваться? Это все пропагандистские нарративы, с которыми нужно бороться", – считает Тихановская.

Как известно, российскую "демократическую оппозицию" сейчас де-факто возглавляет вдова Алексея Навального Юлия, которая объявила о политических амбициях в России после смерти мужа в начале года в российской колонии и начала встречи с иностранными лидерами.

Но отношение Навальной к Украине и войне в Украине подвергалось критике.

Смотрите полное интервью "ЕвроПравды" со Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и увлечении Украиной.