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Лідерка опозиції Білорусі розповіла про взаємодію з владою України

Новини — Вівторок, 10 грудня 2024, 22:11 — Сергій Сидоренко, Олег Павлюк

Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська заявила, що намагається підтримувати відносини з українською владою, але не форсувати їх.

Про це вона сказала в інтервʼю редактору "Європейської правди" Сергію Сидоренку.

Тихановська зазначила, що опозиції Білорусі вдалось налагодити добрі відносини з українським суспільством та владою, зокрема через парламентську група "За демократичну Білорусь".

Вона визнала, що відносини з українською владою не настільки амбітні, як хотілося б.

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"З початку війни в мене був такий принцип: будь-що не нашкодити Україні. І якщо я розумію, що є якісь перешкоди для встановлення більш офіційних відносин між українською владою і демократичними силами Білорусі – то так і треба. Не треба форсувати", – пояснила вона.

Тихановська додала, що представники демсил Білорусі зустрічаються з представниками МЗС України та радниками президента Зеленського, і "цього достатньо".

"Чого ми хочемо – то це пояснити, що на Лукашенка не можна покластися, що він завжди обманюватиме. І якщо люди думають, що, можливо, одного дня Лукашенко перейде на бік України – то цього ніколи не буде", – зазначила політикиня.

Зазначимо, що у 2022 році сама Тихановська пропонувала Україні встановити офіційні відносини, коли був утворений формальний орган перехідної влади – Обʼєднаний перехідний кабінет.

Пропозиція Тихановської мала підтримку частини експертної спільноти.

Дивіться повне інтервʼю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.

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