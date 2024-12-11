Глава дипломатії ЄС розповіла, як Трамп має поводитись із Росією

Нова очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що обраний президент США Дональд Трамп має зайняти "яструбину позицію" щодо Росії, якщо він хоче здійснювати реальний вплив на Китай.

Заяву топдипломатки ЄС наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що Китай "вчиться у Росії". Вона також наполягає на тому, що захист України від Кремля стане сильним сигналом для Пекіна.

"Якщо ви не хочете проблем із Китаєм, я думаю, вам потрібно бути дуже сильними щодо Росії. Якщо ви дійсно тверді і не даєте їм того, чого вони хочуть, то більш імовірно, що у вас не буде нових воєн", – додала вона, натякаючи на те, що підтримка Заходом Києва змусить Китай двічі подумати щодо вторгнення на Тайвань.

Реклама:

Раніше Дональд Трамп поділився своїми висновками із розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі, куди обоє їздили на церемонію відкриття Нотр-Даму, та заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.

Схожі тези він озвучив також у дописі у своїй соцмережі Truth Social, де заявив, що "Україна і Зеленський" хочуть угоди для припинення бойових дій.