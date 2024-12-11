Польському міністру не подобається назва шведських гранатометів, які купують для армії

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що йому не подобається назва шведських гранатометів Carl Gustaf, які закуповують для армії країни.

Про це польський міністр сказав в інтерв’ю радіостанції TokFM, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, Польща планує закупити у Швеції кілька тисяч таких протитанкових гранатометів на суму 1,6 мільярда доларів.

"Гранатомети дуже хорошої якості. Єдине, що мені в них не подобається – це назва, тому що це гранатомети Carl Gustaf. Той самий Карл Густав", – сказав Косіняк-Камиш.

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Очільник польського оборонного відомства зазначив, що пропонує змінити назву такого озброєння.

Шведський король Карл Густав розпочав Північну війну у 1655 році, під час якої шведські війська кілька разів займали Варшаву. Війна тривала п'ять років і сильно послабила Річ Посполиту.

У березні також стало відомо, що шведська збройова компанія Saab отримала замовлення на протитанкові гранатомети Carl-Gustaf від Агенції НАТО з підтримки і постачання (NSPA) на суму приблизно 60 мільйонів євро.