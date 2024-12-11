Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских гранатометов Carl Gustaf, которые закупают для армии страны.

Об этом польский министр сказал в интервью радиостанции TokFM, сообщает "Европейская правда".

Как известно, Польша планирует закупить у Швеции несколько тысяч таких противотанковых гранатометов на сумму 1,6 миллиарда долларов.

"Гранатометы очень хорошего качества. Единственное, что мне в них не нравится – это название, потому что это гранатометы Carl Gustaf. Тот самый Карл Густав", – сказал Косиняк-Камыш.

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Глава польского оборонного ведомства отметил, что предлагает изменить название такого вооружения.

Шведский король Карл Густав начал Северную войну в 1655 году, во время которой шведские войска несколько раз занимали Варшаву. Война длилась пять лет и сильно ослабила Речь Посполитую.

В марте также стало известно, что шведская оружейная компания Saab получила заказ на противотанковые гранатометы Carl-Gustaf от Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) на сумму примерно 60 миллионов евро.