Головування у групі послів G7 в Україні перейшло від Італії до Канади

Головуюча роль серед послів країн "Групи семи" в Україні перейшла від італійського до канадського посольства – відповідно до майбутньої зміни головуючої країни у G7.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у спільному X (Twitter) послів Групи семи в Україні.

"На завершення року посольство Італії в Україні передає головування в Групі посольству Канади. Ми вдячні за постійну співпрацю протягом 2024 року. Підтримка України з боку G7 залишається непохитною", – зазначили у дописі.

На завершення року @italyinukr🇮🇹 передає головування в Групі @CanEmbUkraine🇨🇦. Ми вдячні за постійну співпрацю протягом 2024 р. Підтримка України з боку @G7 залишається непохитною, і команда🇮🇹 в 🇺🇦 продовжуватиме працювати з партнерами задля сталого, справедливого,тривалого миру. pic.twitter.com/9Rk3BJKIzB Реклама: December 11, 2024

Головування у "Групі семи" переходить від країни до країни щороку з 1 січня.

Нагадаємо, у комюніке після листопадової зустрічі "Групи семи" очільники МЗС підтвердили подальшу підтримку України у її протистоянні повномасштабній російській агресії та засудили ескалацію ядерної риторики з боку Кремля.

Цього року лідери G7 ухвалили рішення про 50 млрд доларів кредиту для України, який будуть гасити за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що G7 і партнери "рішуче налаштовані" на те, щоб Україна мала гроші, боєприпаси та сили, щоб ефективно воювати у 2025 році або вести переговори про мир з позиції сили.