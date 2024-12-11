Председательство в группе послов G7 в Украине перешло от Италии к Канаде

Председательствующая роль среди послов стран "Группы семи" в Украине перешла от итальянского к канадскому посольству – в соответствии с будущей сменой председательствующей страны в G7.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в совместном X (Twitter) послов Группы семи в Украине.

"В завершение года посольство Италии в Украине передает председательство в Группе посольству Канады. Мы благодарны за постоянное сотрудничество в течение 2024 года. Поддержка Украины со стороны G7 остается непоколебимой", – отметили в твите.

На завершення року @italyinukr🇮🇹 передає головування в Групі @CanEmbUkraine🇨🇦. Ми вдячні за постійну співпрацю протягом 2024 р. Підтримка України з боку @G7 залишається непохитною, і команда🇮🇹 в 🇺🇦 продовжуватиме працювати з партнерами задля сталого, справедливого,тривалого миру. pic.twitter.com/9Rk3BJKIzB Реклама: December 11, 2024

Председательство в "Семерке" переходит от страны к стране ежегодно с 1 января.

Напомним, в коммюнике после ноябрьской встречи "Группы семи" руководители МИД подтвердили дальнейшую поддержку Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии и осудили эскалацию ядерной риторики со стороны Кремля.

В этом году лидеры G7 приняли решение о 50 млрд долларов кредита для Украины, который будут гасить за счет доходов от замороженных российских активов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что G7 и партнеры "решительно настроены" на то, чтобы Украина имела деньги, боеприпасы и силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы.