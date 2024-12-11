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Председательство в группе послов G7 в Украине перешло от Италии к Канаде

Новости — Среда, 11 декабря 2024, 13:05 — Мария Емец

Председательствующая роль среди послов стран "Группы семи" в Украине перешла от итальянского к канадскому посольству – в соответствии с будущей сменой председательствующей страны в G7.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в совместном X (Twitter) послов Группы семи в Украине.

"В завершение года посольство Италии в Украине передает председательство в Группе посольству Канады. Мы благодарны за постоянное сотрудничество в течение 2024 года. Поддержка Украины со стороны G7 остается непоколебимой", – отметили в твите.

Председательство в "Семерке" переходит от страны к стране ежегодно с 1 января.

Напомним, в коммюнике после ноябрьской встречи "Группы семи" руководители МИД подтвердили дальнейшую поддержку Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии и осудили эскалацию ядерной риторики со стороны Кремля.

В этом году лидеры G7 приняли решение о 50 млрд долларов кредита для Украины, который будут гасить за счет доходов от замороженных российских активов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что G7 и партнеры "решительно настроены" на то, чтобы Украина имела деньги, боеприпасы и силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы.

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G7 (Группа семи) Италия Канада
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